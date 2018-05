Al Wired Next Fest di Milano, Diesel presenta "The Capsule"

Milano, (askanews) - Diesel lancia "The Capsule", il prototipo di una nuova e volutamente scomoda sala riunioni, progettata per ridurre al minimo la durata delle riunioni in azienda.

Secondo The Guardian, infatti, sono circa 9.000 le ore che un impiegato trascorre in media in meeting durante tutta la sua carriera, di cui circa la metà inutilmente. Da qui l'idea di seguire e mettere in pratica la filosofia del Fondatore di Diesel, Renzo Rosso, frutto anche della sua esperienza diretta: "Le migliori decisioni che abbia mai preso sono state rapide".

In anteprima assoluta, al Wired Next Fest di Milano (25-27 maggio, presso i Giardini Indro Montanelli), i visitatori potranno testare la speciale "meeting room".

Quindici minuti è il tempo massimo (scandito da un timer), in uno spazio angusto e privo di distrazioni, che costringe il gruppo di ospiti ad arrivare dritti al punto. Il risultato finale?

Più libertà e più tempo per godersi la vita. Un ulteriore benefit concesso a coloro che lavorano in Diesel, il cui motto è da sempre "For Successfull Living".

La Capsule è costruita come un vero e proprio set all'interno del Wired Next Fest Village, in cui i visitatori potranno creare contenuti video che saranno pubblicati durante il Festival.