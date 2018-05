L'arrivo di Conte in Banca d'Italia, incontro con Visco

"Right or Wrong", la riflessione sulla vita di Letizia Onorati

Roma, (askanews) - "Right or Wrong" è il nuovo singolo della giovane e talentuosa cantante jazz Letizia Onorati. Questo è il video del brano, in anteprima su askanews. Il singolo, contenuto nell'album "Notes and Words", uscirà nelle radio il prossimo 8 giugno. "Right or Wrong" è una riflessione sulla vita, su come ci metta costantemente alla prova e ci faccia sentire in bilico prima di prendere ...