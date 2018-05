"History of Football", la storia del calcio sui canali History

Roma, (askanews) - Si intitola "History of football" la maratona televisiva sulla storia del calcio in onda dal 28 maggio al 10 giugno sui canali History di oltre 160 Paesi. Dai Mondiali del 1970 a quelli del 2014, passando per le imprese di Maradona, Van Basten, Zidane, Ronaldo e Messi: un viaggio nel tempo alla scoperta dello sport più bello del mondo.

Manuel Neuer, Paul Breitner, Philipp Lahm, Ryan Giggs, Rivelino, Lothar Mattheus, Christian Karembeu, David Villa, Gary Lineker, Mario Kempes e soprattutto Pelé. Questi sono alcuni dei calciatori che vestiranno la maglia di History in occasione di History of Football. A guidare questo squadrone non c'è che l'imbarazzo della scelta: da Carlos Bilardo a Louis Van Gaal al nostro Claudio Ranieri. Tutti loro si racconteranno alle telecamere di History, ricordando le partite clou della propria carriera o ripercorrendo i momenti più importanti dei Mondiali a cui hanno partecipato.

L'Italia sarà protagonista di History of Football con un campione d'eccezione: Gianluca Vialli. L'ex calciatore di Juventus, Sampdoria e Chelsea realizzerà appositamente per il pubblico italiano una serie di brevi pillole video, in cui racconterà un aneddoto, un ricordo o un momento della sua carriera che si lega ad un mondiale, una partita, un calciatore e un allenatore. Qui è proprio lui a presentare una clip su due grandissimi campioni: Ronaldo e Messi.