Libia, Dengov: prematuro indicare tempi per le elezioni

San Pietroburgo, (askanews) - Per la Russia è prematuro indicare termini di tempo precisi per le elezioni in Libia. "Noi non abbiamo mai insistito perché fossero indicati dei termini di tempo precisi per le elezioni - ha dichiarato ad Askanews il capo del gruppo di contatto russo per la crisi libica, Lav Dengov al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo - ho detto più volte che è prima di tutto necessario che il popolo libico sia pronto (al voto), che bisogna capire sino a che punto il sistema funziona e quale sistema statale vogliono approntare. Non c è ancora una Costituzione, non è stato indetto un referendum. Noi pensiamo che la cosa più importante sia arrivare ad un consenso sulla questione, ad una intesa che veda tutte le parti d accordo sul futuro della Libia come Paese".