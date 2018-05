L'attore Marcello Fonte difende la Casa delle donna di Roma

Roma (askanews) - L'attore Marcello Fonte, premiato come migliore attore alla 71esima edizione del festival del cinema di Cannes per il film "Dogman" di Matteo Garrone, è intervenuto alla conferenza stampa per la Casa internazionale delle donne esprimendo il proprio sostegno e lasciandosi fotografare con il cartello #Lacasasiamotutte.

"Gli spazi sono importanti - ha detto - credo che sia importante avere degli spazi dove muoversi, dove praticare la cultura, dove c'è il bene comune. Penso che la cultura dev'essere a portata di tutti e per tutti. Alla sindaca Raggi direi di venire incontro alle esigenze che ci sono. Anche lei è una donna, appartiene anche a lei. Pensi a quanta responsabilità c'è in tutto ciò, nelle decisioni che si prendono nella vita che poi non sono solo per noi ma investono tutti quanti. Prendersi carico di certe responsabilità decisionali è una bella responsabilità. Io ho imparato questo nella vita: l'importante è sapere prendere delle decisioni".