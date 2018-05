Salvini: Savona autorevole, sarebbe un vanto per governo e Paese

Roma (askanews) - Matteo Salvini conferma che Paolo Savona è il candidato per fare il Ministro dell'Economia. Il leader della Lega lo ha detto in una diretta su Facebook.

"Pare - ha detto - che qualcuno non voglia il professor Paolo Savona ministro dell'Economia. Se ha un senso il voto libero e sovrano dei cittadini italiani, qual è il problema se qualcuno si mette a disposizione, con la sua storia e la sua autorevolezza, per andare a discutere e ricontrattare norme, vincoli e regolamenti per gli italiani? Penso che sia un vanto per un governo, un Paese, un popolo, avere qualcuno con una forte autorevolezza per andare ai tavoli europei non a sfasciare ma a ricostruire, io sarò orgoglioso di essere rappresentato e di poter lavorare con una persona che permetta all'Italia di tornare al centro. Non ho dubbi su questo".