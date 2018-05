India, lotta contro il tempo per salvare migliaia di tartarughini

Al via Forum Economico Pietroburgo, dibattito Russia-Italia

San Pietroburgo (askanews) - Prende il via a San Pietroburgo, in Russia, il Forum Economico Internazionale (Spief), crocevia per dibattiti, negoziati, accordi internazionali in campo economico e diplomatico. La 22esima edizione di questa tre giorni annuale fortemente voluta da Vladimir Putin come vetrina per il grande business e come piattaforma di confronto internazionale, ha come ospite d'onore ...