Casa delle Donne, Migale: siamo il luogo del pensiero delle donne

Roma, (askanews) - La Casa Internazionale delle Donne è il luogo del femminismo romano, e il femminismo significa sviluppo dell'autonomia delle donne: lo dice Lia Migale, membro del direttivo della Casa, economista e scrittrice, intervistata negli studi di askanews sul contenzioso che oppone la Casa al Comune di Roma. "Il cuore è la crescita dell'autonomia delle donne, la presa di coscienza di se stesse in quanto donne e di non essere più soggette alla tutela di altri. È questo che rende le donne amiche le une delle altre. Io credo che il femminismo realmente sia stato il grande movimento sociale che ha fatto sì che le donne oggi siano dovunque; ma io ricordo quando non venivo assunta perché avrei potuto fare figli o quando nei concorsi universitari si preferivano gli uomini. Le donne erano cancellate dalla società. In questa situazione noi abbiamo ottenuto solidarietà non solo romana ma nazionale e internazionale con messaggi dalla Spagna e dalla Francia. Riceviamo una solidarietà che non dipende dal fatto che diamo servizi, ma dal fatto che siamo il luogo del pensiero e dell'autonomia delle donne".