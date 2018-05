A Vittoria MEDinFOOD, 85 stand delle eccellenze siciliane

Vittoria (Ragusa), (askanews) - Oltre 4mila visitatori, 85 stand espositivi, tre giorni di assaggi, cooking show e presentazioni. Si è tenuto presso il polo Fieristico di Vittoria, in provincia di Ragusa, la seconda edizione di MEDinFOOD, il Salone del Gusto siciliano: un concentrato di eccellenza tra l'agroalimentare di nicchia, olii, cantine vinicole, birre e distillati.

Accanto ai numerosi produttori della zona del ragusano, anche gli chef della Federazione Italiana Cuochi, presente alla tre giorni di Fiera con la Nazionale Italiana Cuochi.

Presentati piatti di cucina siciliana, preparati con materie prime selezionate. Perfetti gli abbinamenti con i vini fra i quali il Cerasuolo di Vittoria DOCG, rappresentato al Salone sia dal Consorzio di Tutela che dalla Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, presenti con 17 cantine associate.

La soddisfazione per la riuscita dell'evento del sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato: "Abbiamo creduto nelle eccellenze di questo territorio. Spesso si è detto di avere tante qualità ma non riusciamo a metterle insieme. MEDinFOOD vuole essere proprio questo:un salone, che fa da contenitore a tutte le aziende eccellenti del territorio ma non solo della Valle del Lipari ma dell'intera Sicilia e i nostri vini, i nostri olii, le nostre conserve, le nostre primizie, e vogliamo metterli insieme, presentarli al pubblico e ai buyer internazionali. Questo è ciò che deve essere un ente fieristico: dare la possibilità alle nostre aziende di farsi conoscere".