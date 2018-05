Bmw Italia e Bicocca insieme per promuovere valore intercultura

Milano, (askanews) - Bmw Italia e Università Bicocca insieme per la Quinta Giornata Interculturale dal titolo "Ibridazioni-Connessioni. Periferie, antirazzismi, ricerca di dialoghi possibili" che sancisce una partnership nata nel 2013 per diffondere il valore dell'interculturalità e del dialogo fra popoli, grazie alla collaborazione fra istituzioni pubbliche, soggetti privati, università e centri di ricerca. Il programma, inserito nel progetto "Insieme senza muri" del Comune di Milano, si basa sulla consapevolezza che la contaminazione di culture crea ibridazioni e connessioni che arricchiscono tutti. Il presidente e Ad di Bmw Italia, Sergio Solero: "Per Bmw Italia la partnership con l'Università Bicocca nata ormai 5 anni fa con la prima edizione della Giornata Interculturale sta diventando un incubatore molto importante per ragionare come possiamo insieme, anche come azienda, stimolare una cultura e una società migliore".

Per la Giornata di quest'anno Bmw Italia ha messo in palio 5 borse di studio da mille euro per gli studenti della Bicocca che in 300 parole riusciranno a sviluppare al meglio il tema dell'interculturalità. Un valore e una ricchezza fondamentale per un gruppo globale come Bmw che nel 2011 insieme a Unaoc, l'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite, ha lanciato il Premio per l'Innovazione Interculturale che ha già finanziato 60 progetti in 105 paesi con oltre 2 milione di persone coinvolte. L'Alto rappresentante Unaoc, Nassir Abdulaziz Al-Nasser: "Questa partnership fra Unaoc e Bmw Group è un grosso segnale che l'Onu e i governi sono impegnati con il settore privato per promuovere il dialogo interculturale".

Lo scorso novembre la partnership fra il Gruppo Bmw e l'Unaoc è stato rinnovata fino al 2021 con l'obiettivo di aumentare il numero di progetti interculturali seguiti, coinvolgendo sempre più persone a livello globale.