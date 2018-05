"Quando ho incontrato te" di Cosmo, video girato con smarphone

I piani di Ferrero in Russia: export in Europa e investimenti

Vladimir (Russia), (askanews) - Piani ambiziosissimi, annunciati nel giorno del suo decimo compleanno. Ferrero dal suo stabilimento in Russia esporterà dal gennaio 2019, in 33 paesi compresi la Germania, la Repubblica ceca, Polonia, Belgio e altri Paesi dell'Unione europea. Non solo: nei prossimi 10 anni Ferrero prevede di fare investimenti nell'ordine di 60 milioni di euro per l'impianto di ...