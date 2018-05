Turismo, tra Langhe ed Alpi progetto Wonderful Outdoor Week

Roma, (askanews) - La Provincia di Cuneo, con le sue due aziende turistiche locali, l ATL del Cuneese e l Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, insieme alla Fondazione CRC ed alla Camera di Commercio di Cuneo, che in Unioncamere viene rappresentata istituzionalmente come avviene per tutto il sistema camerale italiano, ha presentato a Roma la sua offerta turistica outdoor coordinata, attraverso il Comitato per il Turismo Outdoor in Provincia di Cuneo. Lo scopo del progetto WOW - Wonderful Outdoor Week, promosso dal Comitato, è la valorizzazione e l incentivazione delle attività legate al turismo outdoor presenti nel territorio della provincia di Cuneo al fine di portare questo segmento ad una crescita ed un importanza sempre maggiori. Anche grazie ad un ricco calendario di eventi sportivi per il 2018. Tra ambienti incontaminati, percorsi per trekking, cavallo e MTB, colli da vivere in sella alla moto o alla bicicletta, l offerta turistica è a 360°, da vivere in tutte le stagioni dell anno. A far da testimonial principale a questa nuova proposta, che si aggiunge alla ben nota tradizione gastronomica, oltre alle autorità locali e ai parlamentari del cuneese, ovviamente Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo e di Unioncamere Piemonte:

"Cuneo provincia delle emozioni, uno slogan che oggi riusciamo a formalizzare in tutte le sue tipicità, presentando le emozioni delle strade che sono vicino alle stelle, la Via del Sale, la Via Marenco, che permetteranno ai cittadini d'Europa e del mondo di poter sulle due ruote, o sui quad, andare a vivere quegli spazi infiniti che la natura ci ha regalato di questa terra che si affaccia sul mare ma corre lassù a 2500 metri".