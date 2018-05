Artù canta "Ti voglio" con Rino Gaetano: lui parlava della verità

Milano (askanews) - Un salto verso un mondo nuovo a conclusione di un percorso interiore: questo simboleggia già dalla copertina il disco "Vola Ale!" di Artù, nome d'arte del cantautore romano Alessio Dari. Un punto esclamativo per un artista che si propone come una persona nuova, libera di agire, scegliere e pensare oltre i preconcetti. "La canzone che più mi rappresenta è 'Chicchi di caffè' perchè parla di questo passaggio che ho fatto. Comincia con la frase 'cambiano i governi' ma io aggiungo che se non cambiamo noi non è un governo che ti può dare una mano o ti aiuta, come non è un Dio che ti aiuta se non lo fai tu da solo".

Artù nelle sue canzoni affronta tematiche legate alle difficoltà esistenziali, dal malcontento sociale alle ipocrisie di una società in cui l'immagine vince sull'essenza. Testi ironici e pungenti che si ispirano al suo idolo e mito musicale, Rino Gaetano: il disco è stato anticipato dal singolo "Ti voglio", brano incompiuto dell'artista scomparso. Nella traccia, suonata dalla Rino Gaetano Band, troviamo anche la voce del cantautore calabrese. Il videoclip è firmato dal regista Maurizio Nichetti. "Dopo il concerto del Primo maggio 2017 mi ha chiamato Anna Gaetano e mi ha proposto di finire e cantare questa canzone: io ho accettato subito, solo dopo mi sono accorto di cosa avevo fatto, mi sono trovato una fortissima responsabilità addosso e per 3-4 giorni non sono riuscito a scrivere niente".

L'incontro con Anna Getano ha permesso ad Artù di conoscere più a fondo Rino, che tanto lo ha influenzato nella sua produzione musicale, grazie ai ricordi privati di famiglia. "C'è sempre stato questo legame, lui non passa mai perchè ha messo a fuoco i problemi dell'Italia che non cambieranno mai, queste nuove generazioni lo ascoltano perchè parla della verità, non parlava delle mode ma dell'essenza di quel problema, che oggi dopo 40 anni non è cambiato: dal lavoro, alla sanità, alle case, e lui già allora lo strillava. Lui quelle cose le ha vissute e quindi si poteva permettere di scherzarci su".

In occasione dell'uscita del disco il 25 maggio Artù incontrerà i fan alla Discoteca Laziale di Roma, poi lo presenterà a "Na Cosetta Estiva" il 10 luglio, in attesa del tour. "Mi piacerebbe fare qualcosa con Vasco Rossi. Ho fatto un pezzo con Mannarino, uno con Rino Gaetano, ne faccio uno con Vasco poi smetto".