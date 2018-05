Forum San Pietroburgo, allo Spief accordo Aeb-Roscongress

San Pietroburgo, (askanews) - Parla Frank Schauff, il Ceo dell'Associazione Europea di business Aeb, la principale lobby straniera a Mosca.

"Noi partecipiamo ogni anno al forum economico di San Pietroburgo ogni anno. Di solito noi seguiamo la discussione del forum in generale. Il discorso del presidente ogni anno, quest'anno anche del presidente francese, e sarà interessante anche sullo sfondo degli sviluppi internazionali degli ultimi mesi. Noi partecipiamo alle diverse sessioni nelle quali si discute del business in Europa. Sull'integrazione dell'Eurasia. Ma faremo nostro lavoro anche in altri sessioni. Io ad esempio prenderò la parola sul protezionismo. Inoltre firmeremo un accordo con Roscongress che è l'organizzatore del forum ed è il principale organizzatore di conferenze in Russia. Loro peraltro prendono parte alla conferenza annuale a Verona, il forum di Verona, organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia. Questo accordo ci permetterà di formalizzare quello che ormai esiste già da qualche anno".