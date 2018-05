La star di Bollywood Priyanka Chopra in visita ai Rohingya

Balukhali, Bangladesh (askanews) - L'attrice indiana Priyanka Chopra, star di Bollywood e vincitrice del titolo di Miss Mondo nel 2000 nonché protagonista della serie Tv americana Quantico, si è recata, in in qualità di Goodwill ambassador dell'Unicef, in visita nel campo profughi di Balukhali in Bangladesh dove sono ospitati migliaia di profughi Rohingya, il popolo birmano di minoranza musulmana cacciato dal Paese durante un'operazione di pulizia etnica.