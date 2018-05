Sì Higuain e Dybala, Icardi no. I 23 dell'Argentina ai Mondiali

A San Pietroburgo il circo per recuperare i ragazzi di strada

San PIetroburgo (askanews) - Si chiama Upsala, si trova a San Pietroburgo, in Russia, ed è famoso, da circa 20 anni, come l'unico circo al mondo per teppisti. I suoi saltimbanchi, infatti, sono tutti ex ragazzi di strada. Oggi, sono circa 80 i bambini e i ragazzi orfani, disabili e provenienti da famiglie povere, finite in difficoltà dopo il crollo dell'Unione Sovietica oppure da orfanotrofi, ...