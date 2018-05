Barbara Foria: porto Scianel a Roma, tiene affari incredibili...

Roma, (askanews) - Barbara Foria porta a teatro anche la famosa parodia di Scianel che fa in tv a "Colorado". La comica napoletana torna dal 29 maggio al Teatro Sala Umberto di Roma con il nuovo spettacolo "Il Piacere è tutto mio!... ma anche un po' vostro.", e presentando il suo One Woman Show scritto e pensato da lei in collaborazione con Max Orfei e Stefano Vigilante, per la regia di Claudio Insegno, ha svelato: "Sicuramente Scianel ci potrebbe essere, voglio farla inserire perché i personaggi che faccio in tv spesso nascono e muoiono per la televisione, non li ho ancora immaginati a teatro".

Il debutto teatrale del personaggio è avvenuto a Milano, con lo spettacolo "Eu..foria!" al Teatro Nuovo, ora però tocca alla Capitale.

Foria ha scherzato: "Per la prima volta ho portato in scena Scianel a Milano e spero di farlo anche a Roma per farle vedere il Colosseo, perché lei anche qui tiene certi affari incredibili, si muove ad ampio 'raggi', capisci a me... quindi chissà".