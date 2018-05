Per chi tiferanno gli italiani ai Mondiali di Calcio in Russia?

Barbara Foria: porto Scianel a Roma, tiene affari incredibili...

Roma, (askanews) - Barbara Foria porta a teatro anche la famosa parodia di Scianel che fa in tv a "Colorado". La comica napoletana torna dal 29 maggio al Teatro Sala Umberto di Roma con il nuovo spettacolo "Il Piacere è tutto mio!... ma anche un po' vostro.", e presentando il suo One Woman Show scritto e pensato da lei in collaborazione con Max Orfei e Stefano Vigilante, per la regia di Claudio ...