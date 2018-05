I dinosauri sbarcano a Cinecittà World con "Jurassic War"

Roma, (askanews) - A Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv alle porte di Roma, è arrivata la nuova attrazione "Jurassic War - La battaglia dei dinosauri", un simulatore in 4D circondato dal primo Immersive Tunnel mai costruito in Italia. Oltre 80 metri di schermo che avvolgono gli ospiti del parco, a bordo di un treno futuristico, per incontrare da vicino i dinosauri con un realismo senza precedenti, viaggiando indietro nel tempo a 60 milioni di anni fa.

La nuova attrazione inizia con un tranquillo percorso in cui scoprire e ammirare le ricostruzioni a grandezza naturale di fossili e dinosauri animatronics cinematografici, come il Triceratopo, il Velociraptor e il T-Rex; una volta superato il laboratorio del Discovery Center, accolti dallo scienziato responsabile del centro, 90 ospiti alla volta possono salire a bordo dei vagoni, diretti verso la riserva in cui vivono alcuni esemplari di dinosauri, riportati in vita grazie alla scienza e allo studio del dna. Tutto appare armonioso e tranquillo fino a quando un incidente causa un imprevisto cambio di percorso. E la suggestiva traversata si trasforma in una corsa frenetica, inseguiti dai predatori più temibili e cattivi della storia.

Al taglio del nastro, alla presenza del presidente e dell'amministratore delegato del parco, Roberto Bosi e Stefano Cigarini, c'erano tanti personaggi del mondo dello spettacolo come Lorenzo Flaherty, Anna Falchi, Furio del Trio Medusa, Gaia De Laurentis, Antonio Giuliani, Demetra Hampton e Maria Monsè.

"Le tecnologie innovative di Jurassic War" - ha spiegato Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World - immergono i turisti in visita a Roma e gli ospiti del parco in un'esperienza multisensoriale: i dinosauri come non si sono mai visti prima d'ora in Italia".