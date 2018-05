Sparatoria in Texas, il killer 17enne rischia la pena di morte

Galveston County (askanews) - Dimitrios Pagourtzis, il 17enne che venerdì 18 maggio 2018 ha aperto il fuoco in una scuola superiore di Santa Fe, in Texas uccidendo 10 persone e ferendone altrettante, è stato accusato di omicidio plurimo, un reato per il quale rischia la pena di morte.

Secondo le informazioni trovate sul suo computer e sul suo cellulare, dove erano pubblicate anche delle foto in cui indossava una maglietta con la scritta "Born to kill", il giovane - che i compagni descrivono come introverso e spesso preso in giro perché appariva poco pulito - avrebbe voluto suicidarsi ma non è riuscito nel suo intento.

Nella scuola la polizia ha trovato anche alcune bombe inesplose.

Centinaia di persone, intanto, si sono riunite a Santa Fe per una veglia di preghiera in onore delle vittime della strage che ha riaperto il dibattito sulle armi facili negli Stati Uniti.