Spief, ecco tutti i numeri della Davos Russa

Mosca, (askanews) - Un forum davvero sorprendente, pieno di colpi di scena e numeri da capogiro. Migliaia di partecipanti e ben 40 numeri uno di fondi di investimento da 20 paesi con in gestione un patrimonio complessivo di oltre 13,5 migliaia di miliardi di dollari. Ma i record di quest'anno sono molti per il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) che inizia il 23 maggio con la giornata numero zero e prosegue sino al 26. Ci si aspetta una vera a propria folla. Nonché un cambio di tendenza. Perché, a quanto pare parteciperà anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia Jon Huntsman, e alla Davos russa parlerà a una tavola rotonda. Non solo. Ha anche inviato alle società americane una lettera, che incoraggia la partecipazione alla manifestazione. L'esatto opposto dei consigli che arrivavano gli anni scorsi.

Quindi sanzioni ma anche molto pragmatismo. In prima linea la Cina che invierà una delegazione di alto livello. Ma ci saranno moltissimi player in gioco, persino l Arabia Saudita e la Libia, dalla quale è prevista una delegazione: prima volta dall inizio del conflitto.

Il Forum nel 2017 ha riunito un numero record di partecipanti: oltre 14mila rappresentanti di aziende, responsabili di organizzazioni internazionali, funzionari, esperti, scienziati e media provenienti da oltre 143 paesi.

E l'Italia? Il Forum economico di San Pietroburgo è diventato tradizionalmente una piattaforma per la firma di importanti contratti, come quello dello scorso anno siglato tra Maire Tecnimont e Gazprom da quasi 4 miliardi di euro. Ma non c'è solo il business: dall'Italia arriverà anche un'icona, molto importante per i credenti e per gli appassionati, che per l'occasione sarà esposta al Museo Russo, grazie al sostegno dell'associazione Conoscere Eurasia.