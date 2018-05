Russia, a Ulan Ude in volo l'elicottero per tutte le stagioni

Ulan Ude, Russia (askanews) - Un fortissimo vento contrario ma il nuovo elicottero Mi-171A2 ha compiuto il suo primo volo di serie e se l'è cavata egregiamente, confermando quello per cui è nato: poter affrontare ogni clima, anche il più ostico. Ben 280 km/h di velocità massima, lungo oltre sei metri e largo 2,34 il nuovo gioiello di Elicotteri di Russia è già molto richiesto su diversi mercati, compreso quello cinese.

Qui siamo nella fabbrica di aviazione di Ulan Ude, al confine con la Mongolia. Tutta la produzione è informatizzata. Macchine di precisione, non solo russe ma anche importate dalla Germania e dall Italia. Si tratta di uno dei fiori all occhiello della holding Elicotteri di Russia, parte del colosso russo Rostec, molto presente anche all'imminente Forum economico di San Pietroburgo (con in prima linea per gli italiani l'associazione Conoscere Eurasia).

Sergei Solomen, ingegnere capo della fabbrica di aviazione di Ulan Ude ci spiega che per un altro importante e complesso progetto, non ancora firmato tra Russia e India, relativo all elicottero Ka-226T si potrebbe vedere, per la componentistica, la collaborazione di una compagnia italiana che: in base alle nostre informazioni - dice - si sta preparando a partecipare a un tender .

E Solomen dice anche di "desiderare che le componenti saranno anche italiane, ma decidere sono quelle persone, che hanno la responsabilità della scelta dei partner. Oggi la scelta dei partner è molto complicata, direi quasi una scienza. Noi ci occupiamo di produzione. (out 2.57) E poi ricorda che Leonardo Finmeccanica: è una compagnia molto interessante. Ci conoscevamo bene a vicenda, un 15 - 20 anni fa .