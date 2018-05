Technology Hub, la tecnologia per le imprese tra droni e robot

Milano (askanews) - Apparati medicali, droni giganti, robot, stampanti 3D e tutto ciò che fa della tecnologia un aiuto per la vita quotidiana di ciascuno di noi. Tutto questo è Technology Hub, l'evento professionale delle tecnologie innovative, promosso da Senaf e in programma al MiCo - fieramilanocity di Milano, dal 17 al 19 maggio 2018. Obiettivo della fiera: mostrare al mondo imprenditoriale le potenzialità delle nuove tecnologie. Come Else corp, la start up giovane che produce scarpe e abbigliamenti personalizzati. La responsabile marketing è Francesca Grimaldi.

"È un servizio in cloud - spiega - quindi tramite un remote control il cliente può selezionare le diverse parti, in questo caso di calzature, i materiali, i colori, gli accessori ed eventualmente delle personalizzazioni come dei monogrammi, in modo da avere la scarpa su misura secondo i propri bisogni".

Otto i settori presenti al technnology hub 2018, dedicati in paricolare all'innovazione, alla realtà aumentata, ai materiali innovativi, ai droni, alla robotica collaborativa e agli ausili medicali. Tra i progetti più interessanti: gli esoscheletri e la mano meccanica dell'Istituto italiano di tecnologia, in grado di afferrare e rilasciare oggetti e "Cicogna" della Software Team, per il monitoraggio costante in tempo reale delle gravidanze, come spiega Roberto Maggioni.

"Il sistema - dice Maggioni, presidente di Software team -

è basato su una fascia studiata e tessuta in un'unica passata, molto confortevole, che incorpora degli accelerometri e dei microfoni molto piccoli che, senza introdurre energia nel ventr della madre, ascoltano i rumori al suo interno, identificano il rumore del cuore del bambino e ne determinano la frequenza cardiaca".

Tra le novità di questa edizione, inoltre, la teleriabilitazione dell'Istituto Don Gnocchi di Milano con terapisti che seguono a distanza via web i pazienti a casa e l'affascinante architettura in movimento di Indexlab.

Centosessantatré aziende espositrici che presentano 500 prodotti innovativi, 15 iniziative speciali e 150 tra workshop e convegni per oltre 300 ore di formazione sono, invece, i numeri che contraddistinguono il Technology Hub 2018.