In radio "Dipende da me", nuovo singolo degli Animali Notturni

Usa, sparatoria in una scuola superiore di Santa Fe in Texas

Santa Fe (askanews) - Ancora sangue in una scuola americana; alla Santa Fe High School, non lontano da Houston, in Texas, un uomo, poi arrestato, ha fatto fuoco sugli studenti. Secondo i media locali ci sarebbero diversi morti e feriti, tra cui un agente di polizia. Lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, ha comunque confermato via Twitter che la situazione è tornata sotto controllo e ...