Usa, Gina Haspel è il nuovo capo della Cia: è la prima donna

New York, 18 mag. (askanews) - Il Senato americano ha confermato la nomina di Gina Haspel alla guida della Cia, grazie al sostegno dei democratici che negli ultimi giorni si sono schierati in buona parte con la 61enne veterana dei servizi segreti americani che fino a ieri era il numero due all'interno dell'agenzia. I voti favorevoli sono stati 54, i contrari 45. É la prima donna alla guida della Cia, in cui era entrata nel 1985.

Negli ultimi 30 anni si è occupata di controterrorismo sia all'estero che nella sede centrale di Washington. Gina Haspel è una figura molto controversa e la sua conferma non era scontata quando Donald Trump l'aveva scelta per sostituire Mike Pompeo, andato a guidare il dipartimento di Stato. Dopo l'11 settembre ha diretto la prigione americana in Thailandia dove decine di sospetti terroristi sono stati torturati. E avrebbe ordinato la distruzione di centinaia di video girati nel centro che testimoniavano gli abusi commessi.

Haspel nel corso della sua audizione in Senato ha detto che la Cia "non avrebbe dovuto usare la tortura" e che mai "sarà usata sotto la sua guida". Proprio per il suo passato controverso, l'European Center for Constitutional and Human Rights ha chiesto a un tribunale in Germania di emettere un mandato di arresto per il ruolo di Haspel nelle torture nei confronti dei detenuti nel 2002.