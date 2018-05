Cannes, sul red carpet Gary Oldman e la danza di Camille

Roma, (askanews) - A Cannes sul red carpet ha sfilato il premio Oscar Gary Oldman accompagnato dalla moglie. La presidentessa di giuria Cate Blanchett ha incantato tutti per la sua eleganza presentandosi in passerella con un completo nero con pantaloni e delle applicazioni trasparenti che lo facevano sembrare un vestito. La cantante francese Camille si è poi esibita in una danza sul tappeto rosso, con il cast del film "The grand ball".