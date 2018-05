La più grande fan dei reali Gb euforica per Harry e Meghan

Roma, (askanews) - Margaret Tyler è considerata la regina dei memorabilia reali. Ha 74 anni e gli ultimi 40 li ha passati a raccogliere souvenir, ricordi, immagini, foto e gadget di ogni tipo sulla royal family inglese, che hanno riempito la sua casa londinese.

Ha oltre 10mila pezzi tra poster, tazze e set per il té, libri e tappeti dislocati in 5 stanze; da quando è in pensione per lei trovarne di nuovi è diventato un lavoro. E quest'anno che si celebrano due eventi speciali come la nascita del terzo royal baby di Kate e William e le nozze tra Harry e Meghan, gli oggetti continuano ad aumentare e le servirebbe altro spazio.

"Il mio amore per la famiglia reale è nato quando ero piccola - racconta indossando una giacca tempestata di bandiere inglesi, coccarde e spillette - quando avevo 8 anni morì il padre della Regina e quando ne avevo 9 ci fu l'incoronazione. Io ero figlia unica, stavo sempre con gli adulti e i miei genitori seguivano da vicino la famiglia reale, ne parlavano tanto, sono cresciuta praticamente sapendo tutto di loro".

Sulla nuova coppia Margaret ha le idee chiare: "Credo che Meghan sarà una risorsa importante, è molto interessata alla beneficenza ed è una fan di Diana".

Per la donna collezionare gadget è più di un hobby, una vera passione:

"Amo farlo - dice - non vado in vacanza, non ho vizi come il fumo o l'alcol, non guido, mi concentro solo sulla famiglia reale".