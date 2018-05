Gerani bianchi e peonie, si preparano i fiori per Harry e Meghan

Roma, (askanews) - Tutto pronto per le nozze di Harry e Meghan Markle, anche i fiori che orneranno le nozze reali del 19 maggio. A Londra si lavoro sodo nel vivaio "The Royal Parks" di Hyde Park. I fiori scelti dagli sposi, tra cui ci sono i gerani bianchi, devono essere di continuo annaffiati per risultare perfetti per il giorno del sì.

Per gli esterni e l'interno della St.George's Chapel saranno usate anche rose bianche, peonie e digitali purpuree. E come abbellimento rami di faggio e betulla e foglie provenienti dai giardini di Windsor.