Merkel: accordo su nucleare Iran non è perfetto, ma va preservato

Roma, (askanews) - I Paesi membri dell'Unione europea concordano sul fatto che l'intesa sul programma nucleare iraniano firmata con Teheran, e ricusata da Donald Trump, "non è perfetta" ma va preservata. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, al suo arrivo al summit di Sofia tra Ue e Paesi dei Balcani.

"Tutti nell'Unione europea condividono l'opinione che l'accordo non è perfetto, ma che dovremmo rimanere in questo accordo e condurre ulteriori negoziati con l'Iran sulla base di altre questioni come il programma sui missili balistici", ha detto Angela Merkel.