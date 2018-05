Cannes, la coppia Benigni-Braschi sul red carpet per Garrone

Roma, (askanews) - Secondo red carpet a Cannes per Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. Stavolta la coppia ha sfilato insieme in occasione del secondo film italiano in gara per la Palma d'oro, "Dogman" di Matteo Garrone.

Il regista premio Oscar era passato da solo sul tappeto rosso per il film "Lazzaro felice" di Alice

Rohrwacher, nel cui cast c'è la moglie; il primo titolo italiano presentato al festival.