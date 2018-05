Afghanistan, Farah liberata dai talebani 24 ore dopo assedio

Altro

: "Con branded content contenuti interessanti e mirati"

"Sul web calano sempre più le performance dell'advertising tradizionale. Il branded content invece, sfruttando le nuove piattaforme, è in grado di creare per gli utenti contenuti interessanti, che possono essere fatti vedere alla persona giusta e al momento giusto. Si tratta di un'enorme leva per l'immagine dei brand". Lo spiega Giorgio Mennella, communication director di Ciaopeople.