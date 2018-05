Golf, Fontana: evento per promuovere questo sport ed il turismo

Milano (askanews) - Dal 31 maggio al 3 giugno a Soiano del Lago si disputerà il 75esimo Open d'Italia. Sul percorso del Gardagolf country club, nel Bresciano, si sfideranno 23 tra i primi 100 giocatori del world ranking e 6 vincitori di Major. Per l'Open d'Italia è la quarta volta consecutiva in Lombardia, dopo le tre edizioni al Golf club di Milano, dove nel 2017 si sono contate 73mila presenze in quattro giorni di gara .

Soddisfatto di poter ospitare questo evento sportivo, non solo da presidente ma anche da appassionato giocatore di golf, anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che vede nell'Open d'Italia uno straordinario volano per il turismo in Lombardia.

La Lombardia ancora protagonista con il golf; per lei è un orgoglio in quanto presidente ma anche in quanto appassionato.

"Sì: è un grande orgoglio e una grande soddisfazione. Mi auguro che questo grande evento, l'Open d'Italia, possa essere un mezzo grazie al quale promuovere ulteriormente il golf e fare in modo che tanta gente che non lo conosce gli si possa avvicinare. Poi l'atmosfera magica che si vive durante un Open credo valga la pena di essere vissuta, perché è veramente eccezionale".

La prossima edizione potrebbe non essere in Lombardia.

"Così ho sentito dire dal presidente, ma ci sono motivazioni di carattere organizzativo per la Ryder Cup, quindi penso che vada bene sospendere per qualche anno. Poi, noi siamo qui...la aspettiamo a braccia aperte".