Nozze reali, il padre di Meghan non ci sarà: malato di cuore

Windsor, (askanews) - Con la Gran Bretagna invasa dalle celebrazioni del matrimonio reale fra il principe Harry e l'americana Meghan Markle, la questione più scottante riguarda il padre della sposa. Thomas Markle non ci sarà, ufficialmente per problemi di salute. Colpito da un infarto la settimana scorsa, dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico.

La notizia ha invaso i giornali britannici, con una rosa di papabili per portare Meghan all'altare. Ma dietro c'è anche il gossip, perché Thomas Markle è apparso in una serie di fotografie poco ortodosse in cui si preparava al matrimonio, solo che poi si è scoperto che le aveva organizzate lui stesso con il paparazzo.

Insomma una malattia diplomatica la sua, oppure l'infarto è stato provocato dallo stress? La questione appassiona anche gli abitanti di Windsor dove sabato si terranno le nozze: "La stampa ha parlato molto della sua salute. Se fossi nei suoi panni venire in Inghilterra dove probabilmente non è mai stato, con i reali e tutta la stampa e milioni di persone che lo guardano, forse per lui è troppo" dice un locale.