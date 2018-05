Pozzuoli, sgombero forzato di abitazioni inagibili per l'amianto

Pozzuoli (askanews) - Tensioni in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Pozzuoli, nel Napoletano, a causa dello sgombero forzato di alcune abitazioni risalenti al dopo terremoto del 1980, attualmente in condizioni di inagibilità per la presenza di amianto. Circa 200 le persone evacuate, tra cui bambini e persone ammalate. Ci sono stati anche episodi di lievi malori accusati da alcuni degli abitanti fatti allontanare dalle case dai poliziotti in tenuta antisommossa.

Alcune persone con il volto coperto hanno cercato di impedire lo sgombero con un sit-in e accendendo fuochi in strada. La polizia teme che per rappresaglia possano ora prendere di mira siti itituzionali di Napoli, per questo in città è stato rafforzato il servizio di sicurezza.