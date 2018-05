Francia o Germania: chi guida il tandem in Europa?

Mosca, 15 mag - Philippe Pégorier è il presidente della filiale russa del colosso Alstom, ma è anche un nome chiave della comunità francese a Mosca, ex consigliere di Christine Lagarde, nonché un sostenitore delle relazioni tra il business francese e l'associazione Conoscere Eurasia. A lui abbiamo chiesto chi è alla guida del tandem Francia-Germania in Europa. Ecco cosa ci ha risposto:

"Tutti lo sanno e non è un segreto: in Unione europea nulla riesce, se la Germania e la Francia non lavorano insieme. A volte davanti al tandem è seduta la Germania, a volte la Francia. Il nostro presidente francese Emmanuel Macron ama molto l'Europa, si sente un vero europeo, di recente ha ricevuto anche il premio Carlo Magno e non è un segreto che in questo momento è un leader forte. Macron vuole più Europa, vuole più integrazione in particolare per l'Eurozona. E per il business è una buona idea, perché sappiamo quanto sia importante questa Unione, è ricchezza, e semplifica la vita a noi imprenditori. Per quanto riguarda i rapporti con la Russia, tutto va insieme con la Germania: Parigi come Berlino hanno grandi interessi in Russia, senza dubbi. La cancelliera Angela Merkel sta per venire a Sochi, per un incontro informale con il presidente Putin. Anche Macron, come sapete verrà al Forum di San Pietroburgo (il 24-26 maggio). Tutto procede insieme. Ma va notato che la Francia e la Russia possono parlare di tutto: hanno entrambi un seggio permanente al Consiglio di sicurezza Onu, hanno entrambe un vero esercito e potenziale nucleare. Con Mosca invece, Berlino ha una cooperazione più grande rispetto a quella che abbiamo noi, ma solo sul fronte economico. Quindi nessuno può sostituire l'altro e abbiamo colloqui di tipo diverso, ma complementare".