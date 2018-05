Boccia: stallo sul governo potrebbe creare problemi

Leggi e autoregolamentazione per sconfiggere le fake news

Roma, (askanews) - "La legge da sola non basta a sconfiggere le fake news. Bisogna che i colossi della Rete si autoregolino come indica il documento del 26 aprile della Commissione europea che definisce alcune linee programmatiche. Tutti gli attori della filiera di produzione, distribuzione e fruizione delle notizie in rete debbono fare fronte comune per difendere la qualità dell'informazione, ...