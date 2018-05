Gaza, Onu: ogni palestinese che manifesta rischia essere ucciso

Ginevra (askanews) - Ogni palestinese che manifesta a Gaza, che rappresenti o meno una minaccia imminente, può essere ucciso dalle forze israeliane.

"Sembra che chiunque possa essere ucciso", ha dichiarato ai media a Ginevra un portavoce dell'Alto commissariato, Rupert Colville, che ha aggiunto che "la force letale non può essere usata se non come ultimo ricorso". "Le dichiarazioni ufficiali dicono semplicemente che è colpa di Hamas e ignorano il fatto che sono stati uccisi dei bambini, delle donne, manifestanti disarmati sono stati uccisi. Quindi credo che per lo stato di Israele sia importante fare delle inchieste credibili su questi eventi molto gravi che sono forse dei crimini molto gravi".