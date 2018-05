Eleonora Betti: "Ecco il mio album Il divieto di sbagliare"

Roma, (askanews) - Si intitola "Il divieto di sbagliare", è l'album d'esordio di Eleonora Betti, musicista originaria di Arezzo, che ora arriva al grande pubblico. Un disco (per Radici Music Records) che l'artista racconta così:

"L'album ha questo titolo perché è uno degli argomenti ricorrente, degli errori, farli, proibirseli, viverne le conseguenze in maniera negativa. Era rappresentativo di questo lavoro". "In questo disco ho cercato di inserire tante cose che riguardavano in parte il mio percorso strettamente musicale, le influenze arrivate in questo viaggio e raccontare delle storie che mi rappresentassero".

Nove tracce, di cui tre in inglese, più una bonus track, per raccontare e raccontarsi. "E' un album che ha avuto un percorso variegato; una parte è stata scritta quando vivevo a Londra, ho deciso di inserire tre brani scritti in quel periodo perché li ritenevo parte di questa scrittura che è confluita in un unico disco".

Un album che rappresenta un viaggio, con tratti onirici, dentro l'animo umano. "Racconto un po' di Toscana, della mia Toscana, perché ho scelto di mantenere un linguaggio acustico e di non privarmi e di inserire delle cose maturate quando vivevo ancora là".

Dopo l'uscita dell'album ora Eleonora è pronta per i live. "Sarò a Roma il 12 giugno a Club 55 e poi a metà giugno a Garbatella. È bello fare i dischi, ma ancora di più suonarli sul palco".

Il viaggio di questo lavoro è anche musicale: con arrangiamenti curati personalmente dall'autrice, e brani vestiti con le sonorità del suo strumento, il pianoforte, accompagnate dagli archi di Mario Gentili e Giuseppe Tortora, dalle chitarre di Diana Tejera e Gianluca Persichetti, e dal filocorno di Ersilia Prosperi.