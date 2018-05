Cannes, Lars von Trier sul red carpet sette anni dopo lo scandalo

Cannes (askanews) - Durante l'edizione 2011, Lars von Trier venne messo al bando dal festival di Cannes, giudicato "persona non grata" in seguito alle sue esternazioni giudicate filo naziste alla conferenza stampa del suo film Melancholia. Ora, dopo essere stato "perdonato", il regista danese, è tornato sulla montée des marches, per la presentazione del suo nuovo film, 'The House That Jack Built'....