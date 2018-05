Di Maio chiede altro tempo per contratto di governo: niente nomi

Ambasciata Usa: Israele trionfa, uccisi almeno 35 palestinesi

Gerusalemme, (askanews) - Scontri violentissimi alla frontiera fra Gaza e Israele, almeno 35 i palestinesi uccisi dall'esercito israeliano: una repressione nel sangue della rabbia per l'ambasciata degli Stati Uniti che inaugura la sua nuova sede, non più a Tel Aviv ma a Gerusalemme. La contestata decisione di Donald Trump è inaccettabile per gli abitanti di Gaza. Ma è inaccettabile anche per i ...