Corrado (M5S): appoggeremo petizione su Ema a Parlamento Ue

Milano (askanews) - "Mercoledì il sindaco Sala porterà al Parlamento Europeo la sua istanza e illustrerà la sua petizione. Noi appoggeremo tutte queste richieste, con le nostre aggiunte e considerazioni. Ove Amsterdam non dovesse riuscire ad adempiere ai propri oneri è evidente che la questione Ema dovrà essere rivista e Milano dovrà essere riconsiderata. Ove invece Amsterdam dovesse riuscire ad adempiere agli oneri a questo punto una compensazione sarà necessaria. Sono fermamente convinto che Milano è l'Italia hanno maturato un grosso credito e dobbiamo fare in modo di poterlo esigere. Un'ottima opportunità potrebbero essere le nuove agenzie da dislocare sui territori, in particolare quella sul lavoro o quella sulla cyber security". Così il consigliere M5s del Comune di Milano, Gianluca Corrado in merito alla petizione che il sindaco Giuseppe Sala esporrà al Parlamento Europeo in merito alla vicenda della sede dell'agenzia del farmaco Ema, assegnata con sorteggio ad Amsterdam.