A Ramallah sfilano le auto che servirono per l'esodo del '48

Ramallah (askanews) - Una sfilata delle auto servite ai palestinesi per il grande esodo del 1948. Per le strade di Ramallah hanno sfilato i mezzi che servirono per abbandonare la terra nel 70esimo anniversario del "nakba", la "catastrofe", come è chiamato dai palestinesi l'evento che ha segnato l'esodo e la fondazione di Israele. L'esodo della popolazione araba palestinese avvenne durante la guerra civile del 1947-48 e durante la guerra arabo-israeliana del 1948, dopo la fondazione dello Stato di Israele. Durante la guerra, oltre 700.000 arabi palestinesi abbandonarono le città e i villaggi o ne furono espulsi. In seguito si videro rifiutare il diritto al ritorno nelle proprie terre.