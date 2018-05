Di Maio e Salvini lasciano il Pirellone, l'intesa sarebbe vicina

Roma, 13 mag. (askanews) - "Tutto procede per il meglio, al tavolo c'è un ottimo clima. Per la prima volta si sta facendo una trattativa sui temi, stiamo affrontando temi molto importanti, si sta facendo la storia". Così il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, lasciando il grattacielo Pirelli dove è in corso il negoziato con la Lega per la formazione del nuovo governo. Rispondendo ad una domanda sulla possibilità che già oggi si sappia chi potrebbe essere il premier da proporre a Mattarella, ha risposto: "Non abbiamo parlato di nomi, speriamo di chiudere il prima possibile". Anche Salvini ha lasciato il Pirellone.

La discussione fra le delegazioni della Lega e del M5S "sul contratto sta andando molto bene", a giudizio di Di Maio. "Ovviamente - ha sottolineato - si sta scrivendo la storia quindi serve un po di tempo... Speriamo di chiudere il prima possibile come vi avrà detto Matteo Salvini, ma dei nomi non abbiamo ovviamente parlato perché l'obiettivo è definire prima il cosa e poi chi". "Al tavolo - ha osservato il leader stellato - c'è un ottimo clima, ho partecipato a una parte della discussione; si stanno affrontando temi importantissimi che rappresentano tutte le esigenze degli italiani. Per la prima volta nella storia si porta avanti una trattativa di governo mettendo al centro i temi, questo ci rende ancora più orgogliosi".