Torna "Ultimo Tango a Parigi" restaurato dalla Cineteca Nazionale

Roma, (askanews) - Torna in sala il 21, 22 e 23 maggio il capolavoro di Bernardo Bertolucci "Ultimo tango a Parigi", il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro paese (con 15.623.773 spettatori), uno dei più famosi e discussi della storia del cinema, nonché l'unico che abbia subito la "condanna al rogo".

Il film restaurato dal CSC-Cineteca nazionale ritornerà in sala con CSCP Distribution, sia nella versione originale con sottotitoli italiani - mai uscita prima in Italia - sia nella versione doppiata.

Ultimo tango a Parigi (1972) - candidato a due premi Oscar a Bertolucci e Brando, Nastro d Argento per la miglior regia - ha segnato un intera generazione ed è oggi considerato un vero film cult. Alla sua presentazione americana al Lincoln Center, il 14 ottobre del 1972, il film fu salutato dall autorevole critica del New Yorker Pauline Kael come "una pietra miliare nella storia del cinema". Esplicito e provocatorio, in grado di precorrere i tempi, Ultimo Tango a Parigi colpì profondamente gli spettatori, generando entusiasmo ma anche sconcerto e accesi dibattiti con furiose polemiche che portarono alla sua "condanna al rogo". Il regista subì una sentenza per "offesa al pudore", con perdita dei diritti civili per cinque anni. Solo nel 1987 il film fu giustamente riabilitato e, superate le accuse di oscenità, venne messa in risalto la drammaticità esistenziale, celata dietro l'erotismo.