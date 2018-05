Generali Italia spinge su nuovi servizi, prevenzione e tecnologia

Milano (askanews) - A quasi due anni dal lancio a fine 2016 del piano triennale di semplificazione da 300 milioni di euro, già arrivato al 75%, Generali Italia spinge sull'acceleratore del rinnovamento con l'offerta di più servizi, innovazione e tecnologia. L'obiettivo è rispondere alle esigenze di un cliente in continua evoluzione, che chiede alle assicurazioni interazione continua e immediata in caso di bisogno, oltre a strumenti e consulenze per evitare il più possibile danni o malattie.

Un contributo fondamentale, sottolinea il Country Manager e Amministratore Delegato Marco Sesana, viene così attribuito alla

tecnologia, a strumenti come la scatola nera in auto, che con un piccolo semaforo induce a uno stile di guida più sicuro, o ai

rilevatori di allagamento o incendio in casa. "Noi puntiamo ad avere due milioni di clienti connessi entro il prossimo anno. Questo per noi significa continuamente avere la possibilità di lavorare con i clienti in modo continuativo grazie a dei nuovi strumenti, dei nuovi devices, perché la tecnologia ci aiuta davvero a aumentare la possibilità di vicinanza con i nostri clienti".

La nuova linea di offerte prevede, tra l'altro, anche servizi inusuali per un'assicurazione, come l'invio di una babysitter di emergenza o di un idraulico. Prende il via anche "Ora di Futuro", progetto di educazione per bambini in tutta l'Italia. "Noi vogliamo - ha aggiunto - aiutare i nostri ragazzi, i nostri bambini delle scuole elementari, a ragionare sull'uso consapevole delle risorse. Lo facciamo aiutando gli insegnanti, le famiglie e soprattutto quelle in difficoltà con bambini da zero a sei anni che hanno bisogno di più supporto grazie a una rete di organizzazioni no profit".

Dal 27 maggio partirà infine su tv, web e carta stampata la nuova campagna pubblicitaria di Generali Italia, dominata dallo slogan

"Il Futuro Inizia Prima".