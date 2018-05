Raccolta dell'organico, il modello italiano approda a New York

New York (askanews) - A New York la raccolta dell umido è aumentata del 400% grazie all'introduzione del modello italiano: questo il risultato della sperimentazione di due mesi che si è svolta tra settembre e dicembre in una zona residenziale di Manhattan. In questo periodo gli esperti del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) hanno introdotto strumenti e informazioni in grado di coinvolgere i cittadini e incrementare la quantità e la qualità dei rifiuti organici raccolti.

Una sperimentazione che ha coinvolto 600 famiglie all'interno del complesso residenziale di 25.000 abitanti di StuyTown). Qui è stata fatta la raccolta dell umido con un sistema che prevede un bidone dedicato e la raccolta porta a porta, sulla falsariga del modello italiano adottato con successo in molte città. Come ha spiegato Massimo Centemero, Direttore del CIC e vice presidente dell'ECN (European Compost Network) "Abbiamo fatto delle prove con dei risultati eccezionali. Abbiamo esportato un modello e un'idea che in Italia funziona da tantissimi anni", ha spiegato.

Secondo l'ultima indagine di BioCycle negli Stati Uniti la raccolta dell'organico è attiva solo in 320 Comuni, concentrati soprattutto in California, per circa 4-5 milioni di persone su un totale di 325 milioni, spesso con bassa partecipazione. In Italia, il CIC stima che siano più di 4.000 i Comuni per circa 40 milioni di persone con il servizio attivo e che raccolgono 4 milioni di tonnellate di organico che viene trasformato in compost, fertilizzante naturale, e biometano, carburante a zero emissioni.