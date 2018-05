Hong Kong, ritrovata bomba di 450kg della Seconda Guerra Mondiale

Altro

Pesticidi nelle acque, cresce la contaminazione

I pesticidi nelle acque sono in aumento e i livelli di contaminazione sono sopra i limiti in quasi un quarto dei punti di monitoraggio delle acque superficiali. Il glifosato arriva a superare gli standard di qualità delle acque in quasi il 48% dei siti monitorati. I dati arrivano dal rapporto nazionale dell’Ispra che nelle acque italiana ha rintracciato ben 259 pesticidi sui 400 ricercati. Ma ...