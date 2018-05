Incontro Kim-Trump il 12 giugno, Singapore scelta naturale

Roma, (askanews) - Con un piede in Asia e uno in Occidente, Singapore rappresenta la scelta naturale per il primo summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, che si terrà il 12 giugno. Un vertice storico annunciato così dal presidente americano: "Il 12 giugno a Singapore incontrerò Kim Jong Un per perseguire un futuro di pace per il mondo, per il mondo intero. ...