Il comico Ale Baldi presenta con un video il suo "Alequaleshow"

Milano (askanews) - Dopo il debutto a Zelig1, la conferma con Zelig Event sulle reti Mediaset e Zelig Time sul nuovo canale del digitale terrestre 243, il 12 maggio il comico pugliese Ale Baldi torna nel tempio del cabaret milanese con la data zero di Alequaleshow. Lo spettacolo, diviso in due tempi, si ispira al late show approdato sul web e che, nel corso di 12 puntate, ha visto sfilare ospiti come Demetrio Albertini, Mara Maionchi, Rocco Siffredi, Bruno Pizzul, Francesco Gabbani, Luca Ward, Giorgia Wurth, Guido Meda, Laura Barriales e Francesca Alotta (la cantautrice di "Non Amarmi"). "Qui è tutto pronto in viale Monza 140 per la prima del mio spettacolo, vi ricordo che ci sono ancora pochissimi posti" ha detto in un video messaggio ad askanews, girando poi la telecamera e inquadrando la sala vuota, con l'ironia che lo contraddistingue.

Due ore di ironia in cui ci sono gag, battute, monologhi su come, per esempio, parcheggiamo la macchina nel box, e alcuni dei personaggi di Ale Baldi visti in tv, come il criminologo di "Segreti e Spaventi", ancora impegnato a indagare sul caso di Anna Caccavone "la signora che a casa a vedere Barbara D'Urso - proprio non ci vuole stare". Arricchiranno la serata le sonorità pop e le atmosfere vintage di Stefano Signoroni & The MC e la presenza di numerosi ospiti a sorpresa come quella dell'amico di sempre Vincenzo Albano, comico pugliese rivelazione della fortunata edizione di Zelig Event. I biglietti per Alequaleshow, scritto e diretto dallo stesso Ale Baldi con la produzione di Action Agency e la fotografia di Cristiano Zabeo, sono disponibili sul circuito Ticketone e al Botteghino Zelig.