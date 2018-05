"Dark Polo Gang", la serie di Timvision è da record

Il chitarrista e cantautore Raul Midon il 15 maggio a Roma

Roma, (askanews) - Il 15 maggio farà tappa a Roma, all'Elegance Cafè Jazz Club, il chitarrista e songwriter americano che piace a Herbie Hancock e Snoop Dogg, Raul Midon. Nativo del Nuovo Messico e cieco dalla nascita, l'artista è in tour con il suo "Bad Ass and Blind". Midòn ha pubblicato sette album, tra cui la hit State of Mind (Manhattan/EMI, 2005). Nel corso della sua carriera ha conquistato ...